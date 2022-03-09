HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

Son dakika: İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

09.03.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gece 04.00'ten itibaren TIR ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını duyurdu. Karar ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Son dakika: İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul’a girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir.”

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıtAkaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt
İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurduİsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu
AKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklamasıAKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Rusya'dan karşı hamle! Artık ele geçirebilecekler

Rusya'dan karşı hamle! Artık ele geçirebilecekler

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'

Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.