Son dakika: İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul’a girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir.”

Ayrıntılar geliyor...

