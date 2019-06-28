Son dakika! İstanbul trafiğinde son durum (FSM çalışması sonrası yol durumu)

İstanbul trafiğinde son durum! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş istikameti kapatıldı. Köprüde, asfaltlama ve onarım-bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren köprüde ve her iki yakada da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk gün boyunca sürdü. Gece saatlerinde ise iki yakada da yoğunluk azaldı ve trafik normale döndü. Sadece, köprü üzerinde araç trafiği gözlenirken, ekipler çalışmalarına 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL YOL DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 07.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çevreyoluna çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya istikametinde trafik durma noktasına gelirken, geçişler köprü geçişine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise yoğunluk yaşanırken, köprü çıkışında trafik aşırı yoğunluğu var.

Avrasya Tüneli'nde ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Anadolu'ya geçişler ise akıcı bir şekilde sağlanıyor.

17 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

(Ajanslar)

