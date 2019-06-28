HABER

Son dakika! İstanbul trafiğinde son durum (FSM çalışması sonrası yol durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran Perşembe başlayan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Son dakika haberine göre sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular ise zor anlar yaşıyor. FSM'de her iki yönde de yoğunluk sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tercih eden sürücüler de yoğunluğa yakalandı. Avrasya Tüneli ise iki yönde de açık. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Son dakika! İstanbul trafiğinde son durum (FSM çalışması sonrası yol durumu)

İstanbul trafiğinde son durum! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş istikameti kapatıldı. Köprüde, asfaltlama ve onarım-bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren köprüde ve her iki yakada da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk gün boyunca sürdü. Gece saatlerinde ise iki yakada da yoğunluk azaldı ve trafik normale döndü. Sadece, köprü üzerinde araç trafiği gözlenirken, ekipler çalışmalarına 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL YOL DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 07.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü.

mynet yol durumu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çevreyoluna çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya istikametinde trafik durma noktasına gelirken, geçişler köprü geçişine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise yoğunluk yaşanırken, köprü çıkışında trafik aşırı yoğunluğu var.

Avrasya Tüneli'nde ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Anadolu'ya geçişler ise akıcı bir şekilde sağlanıyor.

17 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

(Ajanslar)

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Ankara'da 4 katlı apartmanda yangınAnkara'da 4 katlı apartmanda yangın
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımıJandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul istanbul trafik yol durumu FSM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

En Çok Okunan Haberler

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kız çocuğu ormanda uyurken bulundu

5 saattir haber alınamıyordu! Bakın nereden çıktı

Ankara'da 4 katlı apartmanda yangın

Ankara'da 4 katlı apartmanda yangın

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Cuma mesajları 2019: 28 Haziran için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.