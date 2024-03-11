Son dakika: İstanbul'u duman kapladı! Tuzla'da korkutan yangın: Birçok ilçeden ekipler sevk edildi

Son dakika haberi: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Dumanlar ise İstanbul'un birçok noktasından görülmeye başlandı.
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