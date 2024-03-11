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  4. Son dakika: İstanbul'u duman kapladı! Tuzla'da korkutan yangın: Birçok ilçeden ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'u duman kapladı! Tuzla'da korkutan yangın: Birçok ilçeden ekipler sevk edildi

11.03.2024 16:43
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Son dakika haberi: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Dumanlar ise İstanbul'un birçok noktasından görülmeye başlandı.

Son dakika: İstanbul'u duman kapladı! Tuzla'da korkutan yangın: Birçok ilçeden ekipler sevk edildi

Son dakika: Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların hızla yayıldığı olayda yoğun mücadele devam ediyor.

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Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tuzla
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