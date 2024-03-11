Son dakika: İstanbul'u duman kapladı! Tuzla'da korkutan yangın: Birçok ilçeden ekipler sevk edildi

Son dakika: Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların hızla yayıldığı olayda yoğun mücadele devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





