SON DAKİKA | Güngören'deki yangın: 4 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti! Tuvalette kilitli halde...

Son dakika haberine göre Güngören'deki yangınla ilgili bir açıklama geldi. Bir binada çıkan yangında yükselen alevler sonrası binada peş peşe patlamalar yaşanmış, olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti. Güngören'deki yangınla alakalı olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında 4 yabancı işçinin zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada "Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir. Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen (6) işçi hastaneye sevk edilmiştir.

"KENDİLERİNİ KİLİTLEDİKLERİ TUVALETTE..."

Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu’nda verdiği ifadesinde; “Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü” beyan etmiştir.

Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu (4) işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iş yeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



