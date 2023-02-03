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  4. SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı 'Cumartesi ve pazar günü...' Bir kar uyarısı da AKOM'dan geldi

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı 'Cumartesi ve pazar günü...' Bir kar uyarısı da AKOM'dan geldi

03.02.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika kar haberi: İstanbul'a kar geliyor mu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tüm İstanbulluların yanıtını merak ettiği bu soruyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli bir uyarı geldi. Yerlikaya, cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklendiğini duyurarak "Tedbirli ve dikkatli olalım" dedi. Öte yandan AKOM da pazar sabahından itibaren kentin soğuk havanın etkisi altına gireceğini belirterek perşembeye kadar aralıklarla yağış beklendiğini açıkladı.

SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı 'Cumartesi ve pazar günü...' Bir kar uyarısı da AKOM'dan geldi

Son dakika kar haberi: Kar yağışının beklendiği İstanbul'da Meteoroloji'den gelen uyarılar herkes tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle kar için hafta sonuna işaret edilirken çeşitli uyarılar da yapılıyor. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya'dan dikkatli olma çağrısı da geldi. Ayrıca AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. İşte son dakika İstanbul için hava durumu tahmini ve uyarılar...

VALİ YERLİKAYA CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." dedi.

BİR KAR UYARISI DA AKOM'DAN GELDİ

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

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Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. (DHA)

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İstanbul Ali Yerlikaya

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