SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı eylemine ilişkin 36 şüpheli hakkında iddianame

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstiklal Caddesi’ne bombayı bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu Ahlam Albashir İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

