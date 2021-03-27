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Son Dakika: Adriyatik Denizi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem

27.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Adriyatik Denizi'nin İtalya açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az yedi ülkede hissedilen depremin merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede.

Son Dakika: Adriyatik Denizi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem

Adriyatik Denizi'nde bugün yerel saatle 14.47'de bir deprem meydana geldi.

5.7 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen depremin, Adriyatik'in diğer kıyısındaki Hırvatistan'a uzaklığı ise, 120 kilometre.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem İtalya ve Hırvatistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak verdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İtalya

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