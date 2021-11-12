Son Dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyası Mecliste

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı. Fezleke, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonuna havale edildi.
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