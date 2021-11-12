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  4. Son Dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyası Mecliste

Son Dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyası Mecliste

12.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclise ulaştı.

Son Dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyası Mecliste

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı. Fezleke, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonuna havale edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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