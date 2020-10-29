Son dakika! İYİ Parti'de Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunarak, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" demişti.

Özdağ'ın açıklamalarına parti içerisinden tepkiler yükselmiş, partinin 81 il başkanı Özdağ hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına yönelik talepte bulunmuştu.

