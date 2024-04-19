Son dakika! İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Tokat'taki depremlerin ardından bir sarsıntıda İzmir'de meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih:2024-04-19
Saat:11:02:20 TSİ
Enlem:37.82722 N
Boylam:26.8425 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/qOesglQzuh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında (27,9 km) saat 11.02’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.