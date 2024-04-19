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Son dakika! İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.04.2024 11:10
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Son dakika haberi: İzmir Seferihisar'da saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının derinliğini 6.97 km olarak açıkladı.

Son dakika! İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Tokat'taki depremlerin ardından bir sarsıntıda İzmir'de meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında (27,9 km) saat 11.02’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.


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deprem
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