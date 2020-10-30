Son dakika: İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler! Binalar kağıt gibi yıkıldı

İzmir ve çevresinde vatandaşlara büyük panik yaşatan bir deprem meydana geldi. Bugün saat 14.51.’de meydana gelen deprem nedeniyle insanlar panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak duyurdu. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Ajansların geçtiği görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İZMİR DEPREMİ PEK ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "İzmir’de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.