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  4. Son dakika: İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler! Binalar kağıt gibi yıkıldı

Son dakika: İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler! Binalar kağıt gibi yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

İzmir'de şiddetli deprem oldu. İzmir depremi şiddetini Kandilli 6.8 olarak geçerken AFAD 6.6 olarak duyurdu. 14.51'de meydana gelen şiddetli deprem büyük korkuya neden oldu. İzmir'de deprem sonrası çekilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Merkez üssü İzmir Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde bazı evlerin yıkıldığı görüldü. Çok sayıda binanın hasar gördüğü kentin toz bulutuyla kaplanması dikkat çekti. İşte İzmir'de deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler....

İzmir ve çevresinde vatandaşlara büyük panik yaşatan bir deprem meydana geldi. Bugün saat 14.51.’de meydana gelen deprem nedeniyle insanlar panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak duyurdu. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Ajansların geçtiği görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İZMİR DEPREMİ PEK ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "İzmir’de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

TUNÇ SOYER: 20'YE YAKIN YIKIM İHBARI ALDIK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çıktığı canlı yayında, "Bornova Bayraklı bölgesinde yıkılan binalarımız var. Can kayıpları olabilir ama henüz net bir bilgi yok. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık." dedi.

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KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6.8 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi olarak duyururken depremin şiddetini 6.8 olarak açıkladı.

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AFAD 6.6 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin şiddetini 6.6 olarak açıklarken depremin merkezüssünü Ege Denizi olarak belirtti.

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AA

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