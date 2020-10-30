Son dakika: İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler! Binalar kağıt gibi yıkıldı

İzmir ve çevresinde vatandaşlara büyük panik yaşatan bir deprem meydana geldi. Bugün saat 14.51.’de meydana gelen deprem nedeniyle insanlar panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak duyurdu. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Ajansların geçtiği görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "İzmir’de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çıktığı canlı yayında, "Bornova Bayraklı bölgesinde yıkılan binalarımız var. Can kayıpları olabilir ama henüz net bir bilgi yok. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık." dedi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi olarak duyururken depremin şiddetini 6.8 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin şiddetini 6.6 olarak açıklarken depremin merkezüssünü Ege Denizi olarak belirtti.
AA