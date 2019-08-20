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Son dakika İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 07:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, halen görevde olan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

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