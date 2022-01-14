Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Çeşme ve Bodrum'da da hissedildi

Son dakika haberine göre Ege Denizi İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü çeşme olarak açıkladı. Saat 09.25'te, yerin 11.74 km altında meydana gelen deprem Çeşme ve Bodrum'da da hissedildi.





