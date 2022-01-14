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  4. Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Çeşme ve Bodrum'da da hissedildi

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Çeşme ve Bodrum'da da hissedildi

14.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika bilgisine göre İzmir'de az önce bir deprem meydana geldi. AFAD, 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Çeşme olarak açıkladı. Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Ayrıca sabah saatlerinde Van'da da bir deprem meydana gelmişti. İzmir'deki depremin derinliği de 11.74 km olarak ölçüldü. Depremin olduğu yerin Alaçatı'ya mesafesi 68 km, Çeşme Ovacık'a mesafesi ise 67 km. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Çeşme ve Bodrum'da da hissedildi

Son dakika haberine göre Ege Denizi İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü çeşme olarak açıkladı. Saat 09.25'te, yerin 11.74 km altında meydana gelen deprem Çeşme ve Bodrum'da da hissedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi
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