SON DAKİKA | İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi sınırları içinde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman yangınına müdahalede, arazinin engebeli olması ve etkili olan rüzgar nedeniyle güçlük yaşandığı bildirildi. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. 7 uçak, 6 helikopterle havadan, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozerle karadan alevlere müdahale sürüyor. Yangınının yerleşim yerlerine uzak bir noktada devam ettiği bildirildi.
DHA