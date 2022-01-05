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Son Dakika: İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu! Kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi öldürmüş

05.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağzı ve yüzü bezle sarılı ve tabancayla vurulmuş halde bulunan İbrahim Kırık'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kırık'ın arkadaşıyla birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıktı. İki arkadaşının İbrahim Kırık’ı otomobilde bırakıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu! Kurşunlamaya gittiği iş yeri sahibi öldürmüş

Son dakika haberine göre olay, 3 Ocak saat 03.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/59 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli şahıs tarafından üstünde plakası bulunmayan araç sokak ortasında terk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sokak ortasında duran otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan çalışmalarda bir adet pompalı tüfek bulunurken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise İbrahim Kırık (20) olduğu belirlendi. Otomobili sokak ortasından terk edip kaçan şüpheli şahısları yakalamak içinse geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemelerinin ardından Kırık’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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POLİS, DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma dahilinde, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobili bırakarak kaçan 2 şüphelinin bir eve girdiğini tespit etti. Buraya baskın düzenleyen ekipler, O.F., A.E., A.A. ve M.B.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan şüphelilerden O.F. ve A.E.'nin, kullandıkları aracın plakalarını söküp 1620/20 sokağa gittiklerini, burada husumetli oldukları kişinin iş yerini kurşunladıklarını, iş yeri sahibinin karşı ateşinde İbrahim Kırık'ın vurulduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheliler ayrıca, kaçtıkları esnada çıkmaz sokağa girince de otomobili terk edip, arkadaşları A.A. ve M.B.'nin yanına geldiklerini söyledi. Ayrıca, şüpheli O.F.'nin olay günü kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

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KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay günü O.F. ve A.E.'nin, arkadaşlarının içerisinde vurularak öldürüldüğü aracı terk edip kaçtığı anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde araç içerisindeki kişilerin aracı terk ederek kaçtığı anlar yer aldı.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili O.F. ve A.E.'nin ifadeleri üzerine, kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.K. ile arkadaşı olduğu ileri sürülen M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.K. ve M.A. tutuklanırken, O.F. ve A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
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