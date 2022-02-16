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Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Elektrik faturalarına indirim gelecek mi?

16.02.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda elektrik faturaları ve KDV indiriminin masada olması bekleniyor.

Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Elektrik faturalarına indirim gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı saat 15.45'te başladı. Toplantıda elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturaların ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler de masaya yatırılacak.

BAKANLIĞIN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin cemevleri, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli işletmeler ve esnaftan talepler geldiğini açıklamıştı.

Talepleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, farklı tarife grupları oluşturulması konusunda bakanlığın çalıştığını belirtmişti.

Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor.

Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor. Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında.

KONUTLARDA LİMİT ARTACAK MI?

Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.

Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.

EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni paketin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Tolantının bir diğer gündem maddesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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Kabine Toplantısı

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