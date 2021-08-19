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Son Dakika: 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

19.08.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 320 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

19 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

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Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 743 oldu.

"HIZLA DAHA DÜŞÜK VAKA SAYILARINA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." dedi.

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 944 olarak açıklanmıştı.

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