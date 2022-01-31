Son dakika… Kabine toplantısında kritik gündem! İşte konuşulacak konular…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, ekonomi ve artan vakalar olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğunlukla dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak.
Toplantı gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşme ve Doğu Akdeniz'deki son durum ön planda olacak.
Ekonomideki gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Toplantıda corona virüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek.