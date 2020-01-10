Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

Ka\u011f\u0131thane\u2019de kom\u015fular aras\u0131nda \u00e7\u0131kan kavga k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Olayda ba\u015f\u0131na silah kabzas\u0131yla vurulan bir kad\u0131n yaraland\u0131. Yaral\u0131 kad\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken bir \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREmeklilik, ek g\u00f6sterge, EYT! Bakan duyurdu...Orhangazi'de sesli k\u00fct\u00fcphane a\u00e7\u0131ld\u0131Ku\u015fadas\u0131'nda puz pateni pistine yo\u011fun ilgi
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