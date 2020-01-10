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  4. Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kağıthane’de komşular arasında kavga çıktı. Olayda bir kişi yaralanırken bir kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

Kağıthane’de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Olayda başına silah kabzasıyla vurulan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane komşu kavgası

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