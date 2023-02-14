Son dakika: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası kritik kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftalık aranın ardından toplandı. Toplantının tek gündemi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil AFAD merkez binası ev sahipliği yaptı.

BAKANLAR VİDEOKONFERANS ARACILIĞIYLA KATILDI

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya videokonferans aracılığıyla katıldı.

Toplantıda bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Maddi yardımlar dahil depremzedelere verilecek desteklerle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunulması bekleniyordu. 10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlananlar da konuşuldu.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

Dünyadaki büyük depremlerin çoğu okyanuslarda gerçekleşip, karaları etkilerken, Kahramanmaraş depremi doğrudan yerleşim yerinin altında gerçekleşti.

Kahramanmaraş'daki depremler dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor.

Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altında.

En kısa sürede depremin vurduğu şehirlere ulaşmak için seferber olduk. Böylesine büyük bir felaket dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar bizde de yaşandı. Milletimizin şüphesi olmasın, devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele etmiştir.

AFAD merkezi ile illerimiz arasındaki yakın koordinasyonla depremin etkilediği yerleşim yerlerine ulaşıldı. Depremin üzerinden geçen uzun saatlerin ardından bile arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından canlı vatandaşlarımızı çıkarabiliyor olması teselli kaynağımızdır.

'4 ÜLKENİN EKİBİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYIP GERİ DÖNDÜ'

100 ülkeden yardım çağrısına cevap aldık. 84'ü toplamda 10 bin 943 arama kurtarma personeli ile sahadaki çalışmalara katıldı. 4 ülkenin ekibi çalışmalarını tamamlayıp geri döndü. Bu rakamın dünyadaki toplam arama kurtarma kapasitesinin çok önemli bölümüne tekabül ettiğinin altını çizmek isterim.

Ülkemize destek ve taziyede bulunmak için bizi arayan 42 ülkenin devlet başkanıyla telefonda görüştük. Ayrıca 61 farklı ülkeden 444 uçuşla ülkemize insani yardım ulaştırıldı. Dünyanın her tarafında dost ve kardeşlerimiz milletimiz için seferber oldu. Türkiye'nin bu kara gününde manevi destekleriyle yanımızda yer alan dostlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

'TOKİ BU DEPREMDEN ALNININ AKIYLA ÇIKTI'

Deprem bölgesinde yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız. Depremin yıktığı veya oturulamaz olan yerleri yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur.

Kaybedecek tek bir dakikamızın olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmalarına geçeceğiz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli yapı inşasını tamamlamaktır. Ülkemizin sahip olduğu tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma imkanlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan bir yıl sabretmesini istiyorum.

Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz. Dün İstanbul Çam Sakura Hastanesi'ndeydim. Oradaki depremzede vatandaşlarımı, çocukları, annelerini ve bütün aileleri bizzat görme fırsatım oldu. Birçoğu İstanbul'daki ailelerinin yanına gelmek, yaralı olanlar da hastanede tedavilerini oluyor. Bu çerçevede ilk etapta oturulumaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL-2 bin TL kira yardımı yapılacağını açıklamıştım.

'100 BİN TL NAKDİ YARDIMDA BULUNUYORUZ'

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Ülkemizin ihracatına 20 milyar dolarlık katkıda bulunan bölgenin yeniden ayağa kalkmasını sağlamak için gereken her türlü katkıyı sağlayacağız. Yurt içinde ve yurt dışında AFAD'a yapılan 8,3 milyar tutarında yapılan yardımları da deprem bölgesi için kullanıyoruz. Kabine üyeleri ve kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 580 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

Depremin 3. gününden itibaren büyük yıkım ve can kaybı yaşanan 10 ilimizi ziyarette bulunduk. Vatandaşlarımıza taziye ve geçmiş olsun dileklerimizde bulunduk. Bakanlarımız ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. Bir yandan yıkıntıları kaldırırken diğer yandan vatandaşlarımıza barınma imkanı sağlayacak kapasiteyi oluşturma gayretindeyiz.



