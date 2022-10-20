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  4. Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

20.10.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Pazarcık ilçesinde gündüz saatlerinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Paniğe yol açan deprem Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'den de hissedildi.

GÜNDÜZ DE AYNI YER SALLANMIŞTI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gündüz saatlerinde de 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! Açıklamalar peş peşe geldi(AFAD-Kandilli son depremler)Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! Açıklamalar peş peşe geldi(AFAD-Kandilli son depremler)


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deprem Kahramanmaraş

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