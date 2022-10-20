Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Paniğe yol açan deprem Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Kayseri'den de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gündüz saatlerinde de 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2022
Büyüklük:4.3 (MW)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:20-10-2022
Saat:20:14:02 TSI
Enlem:37.416 N
Boylam:37.206 E
Derinlik:5.28 km
Detay:https://t.co/i66tl9BUHn