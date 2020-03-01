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  4. Son dakika! Kapan-7 Karadağ Operasyonu başladı

Son dakika! Kapan-7 Karadağ Operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Şırnak ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Siirt-Şırnak illeri ara hattında Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşlarımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.

(İHA)

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İçişleri Bakanlığı kapan 7 karadağ operasyon

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