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Son dakika: Kar yağışı, İstanbul'u esir adlı! Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama: Trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek

25.01.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre İstanbul'da devam eden kar yağışı, adeta kenti esir aldı. Açıklamalar ve önlemler peş peşe gelirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan son kararı duyurdu. Vali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Yerlikaya ayrıca, yolda kalan vatandaşlarla ilgili de bilgi verdi. İşte kar yağışıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Kar yağışı, İstanbul'u esir adlı! Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama: Trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek

Son dakika haberi... Trakya üzerinden gelen yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı kâbusa çevirdi. Birçok yerden kente giriş ve çıkışlar kapatılırken, bugün de devam etmesi beklenen yağış dolayısıyla yeni önlemler alındı. Alınan kararı Twitter hesabından duyuran Vali Yerlikaya, saat 13.00'e kadar özer araçların trafiğe çıkamayacağını açıkladı. İşte İstanbul'da hayatı felç eden yağışıyla ilgili son gelişmeler...

"İZİN VERİLMEYECEK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.

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Son dakika: Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklamasıSon dakika: Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a araç giriş kısıtlamasının da süreceğini belirtti.

İstanbul'daki yoğun kar yağışı needniyle dün İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alınmış, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar durdurulmuş, İstanbul'daki otogarlardan tüm şehirlerarası otobüs çıkışları da kısıtlanmıştı. Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine de izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

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MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN SON DURUMU

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafikte mahsur kalan vatandaşlar hakkında da bilgi verdi.

Yerlikaya açıklamasında, "Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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İstanbul
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