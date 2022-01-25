Son dakika: Kar yağışı, İstanbul'u esir adlı! Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama: Trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek

Son dakika haberi... Trakya üzerinden gelen yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı kâbusa çevirdi. Birçok yerden kente giriş ve çıkışlar kapatılırken, bugün de devam etmesi beklenen yağış dolayısıyla yeni önlemler alındı. Alınan kararı Twitter hesabından duyuran Vali Yerlikaya, saat 13.00'e kadar özer araçların trafiğe çıkamayacağını açıkladı. İşte İstanbul'da hayatı felç eden yağışıyla ilgili son gelişmeler...

"İZİN VERİLMEYECEK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a araç giriş kısıtlamasının da süreceğini belirtti.

İstanbul'daki yoğun kar yağışı needniyle dün İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alınmış, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar durdurulmuş, İstanbul'daki otogarlardan tüm şehirlerarası otobüs çıkışları da kısıtlanmıştı. Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine de izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Saygıdeğer İstanbullular,



⚠️Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.❄️????



????Bu nedenle;



⏰Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.❗️



???????? pic.twitter.com/tC2gyAUwB1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN SON DURUMU

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafikte mahsur kalan vatandaşlar hakkında da bilgi verdi.

Yerlikaya açıklamasında, "Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.



