HABER
  4. Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kars'ta 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddia edilen sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar beraatlerini isterken duruşmaya Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile katılan Sedanur Güzel'in anne ve babası Handan ve Abdullah Güzel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Hukuk Müşaviri Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak suretiyle sanık Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'i nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel istismar suçundan 30 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Himmet Uç ise beraatine karar verilerek tahliye edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Mardinli ressam Avustralya’daki yangını tuvaline işlediMardinli ressam Avustralya’daki yangını tuvaline işledi
Düzce’de polisten torbacı operasyonuDüzce’de polisten torbacı operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sedanur Güzel Kars mahkeme Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
unarım cezaevinde de aynı şeyleri size yaşatırlar :))))
devlet boylesine bakiyirsa ıçerde gereken yapılınca sadece susucaksin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Diyarbakır'da vahşet! Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Diyarbakır'da vahşet! Ağaca asarak öldürdü

Kanal İstanbul depremi tetikler mi? Üşümezsoy'dan açıklama

Kanal İstanbul ile ilgili çok tartışılan iddiaya yanıt!

Süryani rahip 'terör' şüphesiyle gözaltına alındı

Süryani rahibe 'terör' gözaltısı

Kırklareli'nde kadına şiddet! Dövdü, saçını kesti, ölümle tehdit etti

Dövdü, saçını kesti, tehdit etti! "Ölmek istemiyorum"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.