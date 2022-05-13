HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı

13.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Karadeniz gezisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram nedeniyle gerçekleştirdiği Karadeniz gezisinin yankıları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu gezisi cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlık olarak yorumlanırken, aralarında Nagehan Alçı'nın da olduğu gazetecilerle çekilen fotoğraf karesi eleştirilerin hedefi oldu. İmamoğlu'nun gelen eleştirilere verdiği "Vız gelir tırıs gider" yanıtı ise polemik yarattı.

SON DAKİKA | KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KAREDENİZ GEZİSİ' YORUMU

Ankara siyasetinin günlerdir konuştuğu Karadeniz gezisiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini bozdu.

GFFDGD

"EKREM BEY POPÜLER BİR İSİM"

HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun gezisinden haberi olduğunu ve önceden onayladığını söyledi. "Ekrem Bey, popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal." diyen CHP lideri, İmamoğlu'nun Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

FDGSDG

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise daha önce belirttiği çizgisini koruyan Kılıçdaroğlu; adaylık için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Manusr Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj verdi.

df

"DÖNEM SONUNA KADAR GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELİLER"

Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masadaki liderlerin ortak kararla belirleyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu; "Bu konuda bir değişiklik yok. CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz." diye konuştu.

Son dakika: İki dönem bakanlık yapmıştı! AK Partinin kurucuları arasında yer alan isimden Canan Kaftancıoğlu'na destekİki dönem bakanlık yapmıştı! AK Partinin kurucuları arasında yer alan isimden Canan Kaftancıoğlu'na destek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partinin kurucuları arasındaydı! Eski Bakan'dan Canan Kaftancıoğlu'na destekAK Partinin kurucuları arasındaydı! Eski Bakan'dan Canan Kaftancıoğlu'na destek
Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"
Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...

Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

İlginizi Çekebilir

Tartışmalı deney! Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Tartışmalı deney! Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Dünya lideriyiz ama... Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

Dünya lideriyiz ama... Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.