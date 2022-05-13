SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için kapıları kapattı

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram nedeniyle gerçekleştirdiği Karadeniz gezisinin yankıları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu gezisi cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlık olarak yorumlanırken, aralarında Nagehan Alçı'nın da olduğu gazetecilerle çekilen fotoğraf karesi eleştirilerin hedefi oldu. İmamoğlu'nun gelen eleştirilere verdiği "Vız gelir tırıs gider" yanıtı ise polemik yarattı.

SON DAKİKA | KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KAREDENİZ GEZİSİ' YORUMU

Ankara siyasetinin günlerdir konuştuğu Karadeniz gezisiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini bozdu.

"EKREM BEY POPÜLER BİR İSİM"

HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun gezisinden haberi olduğunu ve önceden onayladığını söyledi. "Ekrem Bey, popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal." diyen CHP lideri, İmamoğlu'nun Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise daha önce belirttiği çizgisini koruyan Kılıçdaroğlu; adaylık için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Manusr Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj verdi.

"DÖNEM SONUNA KADAR GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELİLER"

Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masadaki liderlerin ortak kararla belirleyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu; "Bu konuda bir değişiklik yok. CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz." diye konuştu.



