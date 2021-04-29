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Son Dakika: Kıbrıs görüşmelerinde çözüm yok!

29.04.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre BM Genel Sekreteri Guterres "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

Son Dakika: Kıbrıs görüşmelerinde çözüm yok!

Birleşmiş Milletler (BM) dört yıl aradan sonra gerçekleşen ve üç gün süren Kıbrıs adasının geleceğine yönelik gayri resmi görüşmelerin ardından resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak paydada buluşulamadığını açıkladı.

Diplomatlar, Akdeniz'de istikrarın bozulmasına neden olan ve NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin ana kaynağı olan yıllardır süregelen Kıbrıs Rumları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulmaya çalışıyordu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de düzenlenan basın konferansında yaptığı açıklamada, "Doğrusu şu ki çabalarımızın sonucunda, resmi müzakerelerin yeniden başlaması için henüz yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

Guterres, BM'nin "muhtemelen iki üç aya" yeniden anlaşmaya çalışacağını belirtti.

(Reuters)

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