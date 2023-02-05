HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Kılıçdaroğlu'na "Geleceği varsa göreceği de var" diyerek meydan okudu! Bahçeli'den çok sert tepki: Gelse ne yazar, gelmese ne yazar

Son dakika | Kılıçdaroğlu'na "Geleceği varsa göreceği de var" diyerek meydan okudu! Bahçeli'den çok sert tepki: Gelse ne yazar, gelmese ne yazar

05.02.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "Ben Kemal, geliyorum" çıkışına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na "Geleceği varsa göreceği de var" diyerek meydan okuduklarını belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar!" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'na "Geleceği varsa göreceği de var" diyerek meydan okudu! Bahçeli'den çok sert tepki: Gelse ne yazar, gelmese ne yazar

Son dakika haberi: Tekirdağ'da “Aziz Milletim Sıra Sende” mitinginde konuşan Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın mutabakat metni ve 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatması da vardı. Kılıçdaroğlu için "Bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır" diyen Bahçeli, CHP liderinin "Ben Kemal, geliyorum" repliğiyle yaptığı çıkışı eleştirdi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara değinirken ise "Bu hakikat asla değişmeyecektir. Alayı toplanıp karşımıza geçse de sözümüz söz, kararımız kesindir" ifadelerini kullandı.

Screenshot_1

"KILIÇDAROĞLU GELSE NE YAZAR GELMESE NE YAZAR!"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Zillet ittifakı milli mücadelede yendiğimiz muasım odakların izinde ve istikametindedir. Hiçbir milli konu umurlarında değil. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türk karşıtlarıdır. 30 Ocak'ta açıkladıkları ortak politikalar mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi vardır, Pensilvanya'ya muhabbet vardır, KHK'lılara ümit vardır, PKK'ya açık çek vardır, HDP'ye güvence, söz, selam vardır, uzatılmış kirli eller vardır.

  • Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Hınç isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar! "Ben Kemal'im" diyorsa "Biz de Türk milletiyiz" diyoruz ve kendisine "Geleceği varsa göreceği de var" diyerek meydan okuyoruz. Bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır.

"NEREYE GELİYORSAN GEL, BEKLİYORUZ"

  • Parti binasına astıkları afişi indirip 'Ben Kemal geliyorum' afişini asan Kılıçdaroğlu sonunda cumhurbaşkanlığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır. Nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız sayın Kılıçdaroğlu!

"ADAYINIZI NE ZAMAN BELİRLEYECEKSİNİZ?"

  • 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Bunlar adaysız ve akılsız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız derken "İP"in sözcüleri aynı kanaatte değildir. Adayınızı ne zaman belirleyeceksiniz? Hangi zamanı kolluyorsunuz?

  • Sayın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkanlar unutmasınlar ki MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu hakikat asla değişmeyecektir. Alayı toplanıp karşımıza geçse de sözümüz söz, kararımız kesindir.

Başlıksız-7

ABD'YE KONSOLOSLUK TEPKİSİ! "TEK KELİMEYLE REZALET"

  • 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Olanlar hiçbir kitaba sığmayan namertliktir. Madem böyle bir tehdidin varlığından haberdarlardı, o halde tehdidin kaynağını açıklamaları da şeref meselesidir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleriİstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Akşener alkışladı, Yavaş oynadı! Performansı gündem oldu

Akşener alkışladı, Yavaş oynadı! Performansı gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.