Son dakika | Kılıçdaroğlu'na "Geleceği varsa göreceği de var" diyerek meydan okudu! Bahçeli'den çok sert tepki: Gelse ne yazar, gelmese ne yazar

Son dakika haberi: Tekirdağ'da “Aziz Milletim Sıra Sende” mitinginde konuşan Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın mutabakat metni ve 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını kapatması da vardı. Kılıçdaroğlu için "Bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır" diyen Bahçeli, CHP liderinin "Ben Kemal, geliyorum" repliğiyle yaptığı çıkışı eleştirdi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara değinirken ise "Bu hakikat asla değişmeyecektir. Alayı toplanıp karşımıza geçse de sözümüz söz, kararımız kesindir" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU GELSE NE YAZAR GELMESE NE YAZAR!"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Zillet ittifakı milli mücadelede yendiğimiz muasım odakların izinde ve istikametindedir. Hiçbir milli konu umurlarında değil. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türk karşıtlarıdır. 30 Ocak'ta açıkladıkları ortak politikalar mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi vardır, Pensilvanya'ya muhabbet vardır, KHK'lılara ümit vardır, PKK'ya açık çek vardır, HDP'ye güvence, söz, selam vardır, uzatılmış kirli eller vardır.

Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Hınç isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar! "Ben Kemal'im" diyorsa "Biz de Türk milletiyiz" diyoruz ve kendisine "Geleceği varsa göreceği de var" diyerek meydan okuyoruz. Bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır.

"NEREYE GELİYORSAN GEL, BEKLİYORUZ"

Parti binasına astıkları afişi indirip 'Ben Kemal geliyorum' afişini asan Kılıçdaroğlu sonunda cumhurbaşkanlığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır. Nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız sayın Kılıçdaroğlu!

"ADAYINIZI NE ZAMAN BELİRLEYECEKSİNİZ?"

14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Bunlar adaysız ve akılsız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız derken "İP"in sözcüleri aynı kanaatte değildir. Adayınızı ne zaman belirleyeceksiniz? Hangi zamanı kolluyorsunuz?

Sayın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkanlar unutmasınlar ki MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu hakikat asla değişmeyecektir. Alayı toplanıp karşımıza geçse de sözümüz söz, kararımız kesindir.

ABD'YE KONSOLOSLUK TEPKİSİ! "TEK KELİMEYLE REZALET"