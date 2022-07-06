Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan emekli Tümamiral Kutluk'u ziyaretinin ardından dikkat çeken 'mektup' açıklaması

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu askerlere geçmişte kumpas kurulduğunu söyleyerek "Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi, çocukları mağdur edildi. Bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış değildir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca Kutluk'un kızından aldığı mektuba da değindi.
Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasından öne çıkan noktalar şu şekilde:
Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, ellerine kelepçe takıldığını ve daha sonra hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekilde telafi edilmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi, çocukları mağdur edildi.
Deniz Kutluk'un kızı bana bir mektup bırakmış, o mektubu aldım. Beklentiler var. Beklentiler aslında bütün gençlerin beklentileri. Bunları sağlamak için Kutluk ailesine, mağdur olan bütün ailelere sözümdür. Terör örgütüyle beraber askerlere kurdukları kumpasın hesabını soracağız.