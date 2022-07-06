Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan emekli Tümamiral Kutluk'u ziyaretinin ardından dikkat çeken 'mektup' açıklaması

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu askerlere geçmişte kumpas kurulduğunu söyleyerek "Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi, çocukları mağdur edildi. Bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış değildir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca Kutluk'un kızından aldığı mektuba da değindi.

"BU DEFTER KAPANMADI"

Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasından öne çıkan noktalar şu şekilde:

Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, ellerine kelepçe takıldığını ve daha sonra hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekilde telafi edilmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi, çocukları mağdur edildi.

Bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin telafi edilmesi lazım. Biz iktidarımızda bu ve benzeri haksızlığa uğramış ailelerle helalleşeceğiz.

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