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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan emekli Tümamiral Kutluk'u ziyaretinin ardından dikkat çeken 'mektup' açıklaması

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan emekli Tümamiral Kutluk'u ziyaretinin ardından dikkat çeken 'mektup' açıklaması

06.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'u ziyaretinde gazetecilere yaptığı basın açıklamasında dikkat çeken mesajlar verdi. Kutluk'un kızının kendisine bir mektup bıraktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kutluk ailesine, mağdur olan bütün ailelere sözümdür. Terör örgütüyle beraber askerlere kurdukları kumpasın hesabını soracağız" diye konuştu.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan emekli Tümamiral Kutluk'u ziyaretinin ardından dikkat çeken 'mektup' açıklaması

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu askerlere geçmişte kumpas kurulduğunu söyleyerek "Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi, çocukları mağdur edildi. Bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış değildir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca Kutluk'un kızından aldığı mektuba da değindi.

Başlıksız-5

"BU DEFTER KAPANMADI"

Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, ellerine kelepçe takıldığını ve daha sonra hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekilde telafi edilmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi, çocukları mağdur edildi.

  • Bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin telafi edilmesi lazım. Biz iktidarımızda bu ve benzeri haksızlığa uğramış ailelerle helalleşeceğiz.

"SÖZÜMDÜR" DİYEREK MESAJ VERDİ: "HESABINI SORACAĞIZ"

  • Deniz Kutluk'un kızı bana bir mektup bırakmış, o mektubu aldım. Beklentiler var. Beklentiler aslında bütün gençlerin beklentileri. Bunları sağlamak için Kutluk ailesine, mağdur olan bütün ailelere sözümdür. Terör örgütüyle beraber askerlere kurdukları kumpasın hesabını soracağız.

  • Beşli çete de zulmediyor, hepsini halledeceğim.
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