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  4. SON DAKİKA | Kimi aday gösterecekleri merak ediliyordu! Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

SON DAKİKA | Kimi aday gösterecekleri merak ediliyordu! Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12.03.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye adım adım seçimlere giderken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için resmi süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta imzaladığı kararnameyle başlamıştı. Memleket Partisi Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, yaptığı açıklamada partilerinin Cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaştı.

SON DAKİKA | Kimi aday gösterecekleri merak ediliyordu! Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 10 Mart'ta resmi olarak seçim süreci başlarken bir partiden daha açıklama geldi. Memleket Partisi Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, yaptığı açıklamada partilerinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

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Sayan'ın açıklamasından satır başları:

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI BELİRLEDİK"

"Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Biz, Memleket Partisi olarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Genel Başkanımız sayın Muharrem İnce'nin kararıyla değil, MYK, PM ve delegelerin kararıyla değil, doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik.

"BU ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCEYİ BİZLER YAŞATACAĞIZ"

Memleket Partisi'nin tüzüğüne göre Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. İşte bu yüzden bugün bir demokrasi şöleni yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için partililerimiz ve üyelerimiz sandığa gitti. Tüzüğümüze göre Cumhurbaşkanı adayı olmak bütün üyelerimize açıktı ve biz tüzüğümüzün gereğini yaptık. Biz ülkemizde demokrasi, katılımcılık, rekabete açık bir memleket istiyoruz. Şunu açık bir yüreklilikle söylüyorum ki, Genel Başkanımız partimizde hiç kimsenin önünü kesmedi. Türkiye'de demokrasi isterken, partideki demokrasiyi de yüceltti. Bu demokrasi geleneğine, bu onurlu duruşu, bu çağdaş düşünceyi bizler yaşatacağız.

Partimiz 17 Mayıs 2021'de kurulmasına rağmen çığ gibi büyüdü. Bugün güncel üye sayımız kütükte 42 bin 713 ve bekleyen 62 bin 613'tür. Son günlerde çok yoğunluk olduğu ve maddi imkanlarımız olmadığı için gençlerimiz ve gönüllülerimiz yeni üye yazımına devam ediyor.

"OY BİRLİĞİYLE MUHARREM İNCE SEÇİLMİŞTİR"

Bizzat il ve ilçe binalarımıza gelerek sandık başında oy kullanan, deprem bölgesinden hem çadıra giden hem de sms ve e-posta ile oylamaya katılan üyelerimize, şuan partimize üye olmayı bekleyen partililerimize çok teşekkür ederiz. Sonuç olarak 105 bin 326 memleket sevdalısının oy kullanma hakkı kazandığını söyleyebiliriz. Yapılan seçim sonucu Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak oy birliğiyle sayın Muharrem İnce seçilmiştir.

Sayın Genel Başkanımız önderliğinde bu ülkeye aklı, adaleti ve ahlakı getireceğiz. Bilimi baş tacı yapacağız. Atatürk İlke ve Devrimlerini yeniden şaha kaldıracağız. Kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı esas olacağız. Asla zengin toprakların fakir çocukları olmayacağız. Adaletli bir gelir dağılımını mutlaka sağlayacağız. Liyakatli alımlar yaparak kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Güvenli ve ucuz gıdayla vatandaşımızın beslenmesini sağlayacağız."

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