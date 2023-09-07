SON DAKİKA | Kırklareli'deki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi... Hayatını kaybeden öğretmen hakkında kahreden detay! 1 ay önce...

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesin yakınların Longoz ormanları adıyla bilinen mevkide yaşanan sel felaketinde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin Ahmet Baki Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Şimşek hakkında kahreden detay ortaya çıktı.

Kayıp son kişinin de bulunmasıyla Kırklareli'deki sel felaketinde can kaybı sayısı 6 oldu. Öte yandan arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

GEÇEN AY EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın neden olduğu selde hayatını kaybeden öğretmen Raile Şimşek'in (53) 2 yıl önce emekli olduğu, bugün yapılan aramalarda cansız bedenine ulaşılan öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in (53) ise geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

Çiftin cenazelerinin, yarın memleketleri Denizli'nin Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi'nde öğlen vaktinde toprağa verilecekleri belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Kırklareli'deki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 5 Eylül'de aşırı yağışlar sonucu Kırklareli'ye bağlı İğneada Sisli Vadisi'nde 16 kişinin mahsur kaldığını, arama-kurtarma ekiplerince 10 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatarak, "Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter ve 1 uçağın katıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve Valimiz bölgedeydi. AFAD, TSK, jandarma, polis, kamu kurumları ve STK'lardan 946 personel ve 162 araç bölgede görev yaptı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan, aralıksız canla başla çalışan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: DHA

