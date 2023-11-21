SON DAKİKA | Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti... Sürücüler dikkat! İstanbul Valiliği duyurdu

Son dakika: İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun tarihinin öne çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım tarihine çekildiği belirtildi.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

PARA CEZASI NE KADAR?

Milyonlarca otomobil kullanıcısı 25 Kasım 2023 tarihinden itibaren kışlık lastiklerini taktırmak zorunda kalacak. Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı sınır kapılarındaki birimler denetlemeler gerçekleştirecek.

25 Kasım'dan itibaren kışlık lastiklerini takmayan otomobil kullanıcılarına para cezası kesilecek. Şu an için ceza tutarının 1152 TL olduğu belirtildi.







