SON DAKİKA | Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu! 155 yıllık tarihinde bir ilk

Son dakika haberine göre Türk Kızılay Derneği yeni başkanını seçti. Olağanüstü genel kurulda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.

KIZILAY'IN İLK KADIN BAŞKANI

2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık tarihinde Kızılay'ın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet ediyordu.

'KİMSENİN BU YAPIYA ZARAR VERMESİNE MÜSAMAHAMIZ YOK'

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır" diye konuştu.

Yılmaz, "yollarının uzun ve heybelerinin ağır olduğunu" ifade ederek şunları kaydetti:

"Yakında ve uzakta, içerde ve dışarda bizim yolumuzu gözleyenler var. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız. Bizim hikayemiz zorlukların üstesinden gelmenin hikayesidir. Depremde, savaşta, yangında, selde, salgında hep olduğu gibi yine en başta koşan biz olmaya devam edeceğiz."

“HER BİRİ HAYAT VERİCİ HİZMETLERLE KÖKLEŞEN BİR BUÇUK ASIRLIK İYİLİK ÇINARI KIZILAY”

Kızılay’ın iyilik duygusunun bu coğrafyadan başlayarak yoksulların, mağdurların dünyasında adı olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, “Ülkemizin gururu Türk Kızılay’ın her biri hayat verici hizmetlerle kökleşen bir buçuk asırlık iyilik çınarının olağanüstü genel kurulunda sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duruyorum. Bizim dilimizin dünyada belki de en yaygın bilinen kelimelerinden biri Kızılay’dır. Kızılayımızın faaliyeti en evrensel ve milli işlerimiz arasındadır. Türk Kızılay’ın ulaştığı her yerde bayrağındaki ayla Türk bayrağındaki ay sırt sırtadır. Bu bayrağı yurt içinde ve yurt dışında taşıyan her gönüllüye, görevini gönüllülük bilinciyle yapan tüm görevlilere minnettarız. Bu minnettarlığın tarihi Kızılay kadar eskidir. Kızılay gibi iyilik köprüsü olan, merhamet duygumuzu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumlar, insanla bağını geleceğe daima daha güçlü taşırlar. Türkiye’de insan kalbine dokunacak başarı hikâyeleri yazmada Kızılay kadar ikinci bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Sözlerimin başında merhamet çınarı dediğim Türk Kızılay’ı bu sefer hayat ağacına benzeteceğim. Bugünkü görevlendirmeler tıpkı hayat ağacının temsil ettiği gibi bir değişim. Kökler derinleşiyor, dallar bu dünyanın dört bir yanına doğru biraz daha uzuyor ve iyilik yeni meyvelere duruyor. Sizleri ve sizler gibi ’İnsanlık, merhamet üzerine kuruludur’ sözünü dünya görüşü haline getirdiğine yürekten inandığım bütün Kızılay mensuplarını yürekten kutluyorum. Kızılayımızın genel kurulu hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KINIK’TAN VEDA

Eski Genel Başkan Kerem Kınık ise büyük bir ailenin gönüllü neferi olarak her zaman katkı vereceğini ifade ederek, “Bugün gururla söylüyorum ki ben 2015 yılında almış olduğumuz Kızılay yönetiminin ekonomik büyüklüğünü 30 kat büyüterek yeni genel başkanımıza inşallah devrediyoruz. Binlerle sayılı olan gönüllülerimizi yüzbinlerle sayılı gönüllülere coşturarak çıkartmış bir hareket olarak teslim ediyoruz. Bugün onbinlerle sayılı olan bağışçılarımızı her yıl 3 milyonu aşkın bağışçının bağış yaptığı, dünyanın en fazla sayıda insanının bağış yaptığı sivil toplum kuruluşu itibarıyla Allah’a hamdolsun genel başkanımıza devrediyoruz. Planlarımız var, programlarımız var. Bu yürüyüş hiçbir zaman durmayacak biliyorum. 2015 yılında olağanüstü kongrede beraber seçildiğimiz Prof. Fatma Meriç Yılmaz arkadaşımızla, hocamızla beraber bu büyük değişim sürecinin içinde beraber olduk” dedi.

Kınık sözlerini, “Devletimiz var olsun, Kızılayımız var olsun. İnsanlığın son ıstırabı dinene kadar bu yürüyüş hep büyüyerek devam etsin” sözleri ile bitirdi.

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

1975 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.

2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor. Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyor

Evli ve üç çocuk annesidir.