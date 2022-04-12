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  4. Son Dakika: Kobani soruşturmasında ikinci dalga! Aralarında eski HDP'li belediye başkanları da var

Son Dakika: Kobani soruşturmasında ikinci dalga! Aralarında eski HDP'li belediye başkanları da var

12.04.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kobani olayları soruşturmasında ikinci dalga için Emniyet düğmeye bastı. Ankara Emniyet'inin yürüttüğü operasyonda 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Kobani soruşturmasında ikinci dalga! Aralarında eski HDP'li belediye başkanları da var

Son dakika: Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada ikinci dalga için Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi.

91 ŞÜPHELİYE 6 AYRI SUÇTAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kimlik tespiti yapılmasının ardından MASAK Başkanlığı tarafından yapılan 91 şüpheli hakkında; 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek, TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna İştirak Etmek, Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

10 YILLIK MALİ VERİLER İNCELENDİ

MASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS Baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekiplerce titizlikle yapılan çalışmalarda milyonlarca satır veri ve video/fotoğraf incelendi ve delillendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.

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KARAYILAN TALİMATIYLA KOBANİ OLAYLARI FİNANSE EDİLDİ

Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK Terör Örgütü Mali Alan Yöneticisi Murat Karayılan’ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, HDP’li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ayrıca soruşturma kapsamındaki şüphelilerden, silahlı eğitim almış örgüt mensupları ve örgütsel faaliyetleri sonrası yurtdışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.

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BELEDİYE GELİRLERİ PKK’YA AKTARILDI, TERÖRİST YAKINLARA MADDİ YARDIM YAPILDI

MASAK’ın geçmişe dönük mali veriler incelendiğinde 70 milyon lira örgüt parasının HDP’li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. 500’e yakın sözde “Değer Ailesi” olarak tabir edilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen terörist yakınları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına sistematik biçimde maddi yardım yapıldığı görüldü. Şüphelilerin, Habur sınır kapısından örgüt mensupları ile dosyada adı geçen diğer şüphelilerle birlikte çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitimler ve talimat aldıkları belirlendi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(AA-İHA)

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HDP Halkların Demokratik Partisi son dakika haberi
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