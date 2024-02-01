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  4. SON DAKİKA | Kocaeli'de fabrikaya silahlı baskın! İşçileri rehin aldı, özel harekat devreye girdi

SON DAKİKA | Kocaeli'de fabrikaya silahlı baskın! İşçileri rehin aldı, özel harekat devreye girdi

01.02.2024 16:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını silahla basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Kocaeli'de fabrikaya silahlı baskın! İşçileri rehin aldı, özel harekat devreye girdi

Son dakika haberine göre Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

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Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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