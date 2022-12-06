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SON DAKİKA | Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

06.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Gelen ilk bilgilere göre pilotun uçaktan atladığı belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada uçağın kuş çarpması sonucunda kaza kırıma uğradığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Son dakika: Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Türk yıldızlarına ait olduğu belirlenen F-5 eğitim uçağının pilotunun uçaktan atladığı belirlendi. MSB yaptığı açıklamada pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu, uçağın kuş çarpması sonucunda kaza kırıma uğradığı belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin MSB’den yapılan son dakika açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Yıldızları ekibine ait F-5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi."

Kaynak: DHA

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Konya uçak

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