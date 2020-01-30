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  4. Son dakika: Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

Son dakika: Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Son dakika: Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4,5 saat sürdü.

TOPLANTININ ARDINDAN MGK KARARLARI AÇIKLANDI

İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.

Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildi.

ABD yönetiminin İsrail Filistin ihtilafına yönelik yayınladığı plan bir ilhak planıdır.

(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti desteklenmeye devam edilecek

(Libya) Tüm ülkeler, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
MGK Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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