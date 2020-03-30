Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

Yeni hastanelerimizi süratle hizmete açıyoruz. Şehir hastanelerimiz özellikle bu evsaftaki standartlarda 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz bugünlerde hizmet vermeye başladı. Daha önce eğitim hastanesi olarak planlamıştık, süratle şehir hastanesine dönüştürdük.

Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.

1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanemizin inşaasında sona yaklaştık. İnşallah Eylül ayında hizmete veriyoruz. Türkiye sağlık altyapısında güçlü olan yerini sağlamlaştırmıştır. Covid-19 tedbirlerini pekçok ülkeden önce aldık. Gıda konusunda herhangi sıkıntımız yok.

"HER YOLA BAŞVURMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye sağlık altyapısında zaten güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırdı. Türkiye, Avrupa ve ABD'ye kıyasla bu hastalığın üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız.

"41 YERLEŞİM YERİMİZ KARANTİNA ALTINDADIR"

Günlük test sayısında 10 bini aştık. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. 41 yerleşim yerimiz karantina altındadır. En önemli hassasiyetimiz temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak, ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir.

Türkiye üretimini devam ettirmek, çarkların dönmesini sağlamak durumunda olan bir ülkedir. Çalışanlar için gereken tedbirlerin alınmasını en kısa zamanda alacağız. İçinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya aynı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini ulaştırıyoruz.