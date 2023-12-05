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Son dakika | Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 'Mengene-2' operasyonu

05.12.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen "Mengene-2" operasyonunda 18 şüphelinin gözaltına alındığını, 124 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Son dakika | Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 'Mengene-2' operasyonu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 27 bin 328 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Mengene-2" adı verilen operasyonda 18 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, onlarca kişiye para cezası uygulandığını, 163 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “MENGENE-2 OPERASYONUNDA”
18 kişi göz altına alındı, 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda;

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Yasadışı Bahis uygulamasında;

4 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,
25 yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
59 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.

12.683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında;
18 şahıs gözaltına alındı,
99 şahıs hakkında adli işlem,
104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı,
95umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı.

Mengene-2 Operasyonunda ayrıca;
4 adet av tüfeği,
10 adet ruhsatsız tabanca,
5 adet kurusıkı tabanca,
2 adet tombala makinesi,
67.675 TL para, muhtelif miktarda döviz,
Muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun.

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA YASA DIŞI BAHİSÇİLERE VE KUMAR OYNATANLARA KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"


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