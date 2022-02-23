HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kütahya'da peş peşe depremler (AFAD son depremler)

Son dakika: Kütahya'da peş peşe depremler (AFAD son depremler)

23.02.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'dan gelen son dakika haberine göre kentte 2 ayrı deprem meydana geldi. Altıntaş ilçesinde peş peşe yaşanan 2 depremin de büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.

Son dakika: Kütahya'da peş peşe depremler (AFAD son depremler)

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06’da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12’de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığını öğrenildi.

thumbs_b_c_64e092512fd1f3fab415800612b8bba6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladıİçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı
Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyorUkraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor
'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Küfürler ve yumruklar havada uçuşmuştu! "Survivor tarihinin en ağır..."

Küfürler ve yumruklar havada uçuşmuştu! "Survivor tarihinin en ağır..."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Avrupa'ya seslendiler! İran'dan dikkat çeken hamle: Doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

Avrupa'ya seslendiler! İran'dan dikkat çeken hamle: Doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

İlginizi Çekebilir

Grip, soğuk algınlığı derken ıhlamurun bir de...

Grip, soğuk algınlığı derken ıhlamurun bir de...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Enerjiniz hiç bitmesin! Gezegende daha faydalısı yok!

Enerjiniz hiç bitmesin! Gezegende daha faydalısı yok!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.