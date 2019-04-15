HABER

Son dakika! Maltepe'de oy sayımına yeniden başlandı

SEÇİM HABERLERİ  | 15.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı.

Son dakika! Maltepe'de oy sayımına yeniden başlandı

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasının kararlaştırılması sonrasında oy sayımı iki kurul tarafından yeniden başlatıldı.

Bu doğrultuda toplam oyların yaklaşık 5/6'sı (576 sandık) ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edilmiş, CHP ise karara itiraz ederek, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

PARTNERGame of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?Game of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?
CHP'den Maltepe itirazı! İşte dilekçe...CHP'den Maltepe itirazı! İşte dilekçe...
Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecekBinali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek
Anahtar Kelimeler:
maltepe maltepe oy sayımı İlçe Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Maltepe açıklaması

CHP'den Maltepe açıklaması

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Sahnede yürek hoplattı!

Sahnede yürek hoplattı!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Diğer Haberler
Son dakika! CHP'den Maltepe itirazı

CHP'den Maltepe itirazı! İşte dilekçe...

İsmail Küçükkaya duyurdu! Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul yerel seçiminde son durum ne? İstanbul’da seçimlerin tekrarlanma ihtimali var mı? Maltepe ve Büyükçekmece’deki oy sayımında son durum…

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum!

Canan Kaftancıoğlu'ndan Maltepe açıklaması

CHP'den Maltepe açıklaması

Bülent Arınç'tan 31 Mart yerel seçimi yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

AK Parti'den İstanbul için yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.