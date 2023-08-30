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Son dakika! Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

30.08.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha aday olmak istediğini duyurdu. Yavaş açıklamasında, "'Çalıyor ama çalışıyor' kavramını söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışıldığını göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

Son dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önümüzdeki sene yapılması planlanan yerel seçimlerde bir kez daha aday olup bir 5 yıl daha çalışmak istediğini duyurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında mikrofonu eline alan Yavaş, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum." dedi.

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Mansur Yavaş Ankaralılara seslenirken, "Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere gömdüler. Bizden de aynılarını bekliyorlar. Yapmayacağız. Çalmayacağız. Çaldırmayacağız. 'Çalıyor ama çalışıyor' kavramını söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışıldığını göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.

  • Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.Bu yolda benimle yürümeye var mısınız?Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız?

  • Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz.

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Mansur Yavaş Ankara

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