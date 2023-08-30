Son dakika! Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması! Bu sözlerle duyurdu

Son dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önümüzdeki sene yapılması planlanan yerel seçimlerde bir kez daha aday olup bir 5 yıl daha çalışmak istediğini duyurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında mikrofonu eline alan Yavaş, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum." dedi.

Mansur Yavaş Ankaralılara seslenirken, "Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere gömdüler. Bizden de aynılarını bekliyorlar. Yapmayacağız. Çalmayacağız. Çaldırmayacağız. 'Çalıyor ama çalışıyor' kavramını söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışıldığını göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;