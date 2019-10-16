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Son dakika: Mardin’de 156 okul 2 gün tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki toplam 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi.

Son dakika: Mardin’de 156 okul 2 gün tatil edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin Okul Tatil

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