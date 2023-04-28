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  4. SON DAKİKA | Mardin'de hain saldırı! 1 asker şehit oldu

SON DAKİKA | Mardin'de hain saldırı! 1 asker şehit oldu

28.04.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mardin Kızıltepe bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu.

SON DAKİKA | Mardin'de hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda bölücü terör örgütüyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz’ün acı haberi, Niksar’a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi.

Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.

İHA

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