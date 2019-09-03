HABER

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre Ağustos ayı boyunca ülke genelinde 300 civarında orman yangını yaşandı.

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Marmaris-Muğla karayolunun 17 kilometresindeki Taşhan mevkiinde, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri söndürnmek için havadan helikopterler, karadan arazöz ve orman ekipleriyle müdahaleye başlandı.

AĞUSTOS'TA 300 ORMAN YANGINI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, Ağustos ayı boyunca ülke genelinde 300 civarında orman yangını yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Özellikle tatil beldelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklar ile birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer; piknik yapmak isteyen vatandaşların ormanlık alan yerine özel hazırlanmış mesire alanlarını tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.


Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
Didim'de papağana bira içirilmesine tepkiDidim'de papağana bira içirilmesine tepki
Ege'ye oksijen yerine azot gazı verilmesinde bilirkişi raporu hazırlandıEge'ye oksijen yerine azot gazı verilmesinde bilirkişi raporu hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Parsel parsel yaktınız, parsel parsel satıyorsunuz.
ruzgarli havada orman yangini dogal olarak baslamaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Kopan bacak, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İznik Gölü'ne simsiyah çorak su aktı

Nereden geldiği bilinmiyor! İznik Gölü'nde korkutan görüntü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.