Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Marmaris-Muğla karayolunun 17 kilometresindeki Taşhan mevkiinde, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri söndürnmek için havadan helikopterler, karadan arazöz ve orman ekipleriyle müdahaleye başlandı.

AĞUSTOS'TA 300 ORMAN YANGINI



Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, Ağustos ayı boyunca ülke genelinde 300 civarında orman yangını yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Özellikle tatil beldelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklar ile birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer; piknik yapmak isteyen vatandaşların ormanlık alan yerine özel hazırlanmış mesire alanlarını tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.



