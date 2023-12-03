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  4. Son dakika: Mavi bültenle aranan ‘Shamil Amirov’ İstanbul’da yakalandı!

Son dakika: Mavi bültenle aranan ‘Shamil Amirov’ İstanbul’da yakalandı!

03.12.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” organize suç örgütü yöneticilerinden “Shamil Amirov” İstanbul’da yapılan “Kafes-15” operasyonuyla yakalandı.

Son dakika: Mavi bültenle aranan ‘Shamil Amirov’ İstanbul’da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden Shamil Amirov’un İstanbul'da yapılan “KAFES-15” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden "Shamil AMIROV" İstanbul'da yapılan "KAFES-15" Operasyonuyla yakalandı

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz

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Ali Yerlikaya operasyon
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