Son dakika: Mavi bültenle aranan ‘Shamil Amirov’ İstanbul’da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden Shamil Amirov’un İstanbul'da yapılan “KAFES-15” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden "Shamil AMIROV" İstanbul'da yapılan "KAFES-15" Operasyonuyla yakalandı

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz







