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Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

01.11.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.

Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

Uruguay'da temmuz ayında yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan "Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatıldı.

HANGİ SUÇLARDAN ARANIYORDU?

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İADESİ İSTENDİ

Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.

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İŞLEMLER BAŞLATILDI

Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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