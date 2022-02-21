HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Melih Gökçek canlı yayında oy oranlarını duyurdu! "Şerefimi temin ediyorum..."

Son dakika: Melih Gökçek canlı yayında oy oranlarını duyurdu! "Şerefimi temin ediyorum..."

21.02.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gökçek canlı yayında, Ankara ve İstanbul'daki oy oranlarına değinerek, "Bugün biz Ankara'da seçim yapsak, Allah'ın izniyle gitti." dedi. Ankara'daki oy durumunun sorulması üzerine Gökçek, "Neticeyi şimdi söylemeyeyim, şerefimi temin ediyorum, öndeyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Melih Gökçek canlı yayında oy oranlarını duyurdu! "Şerefimi temin ediyorum..."

Son dakika... Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir televizyon programına konuk olarak, önümüzdeki seçimlerde Ankara ve İstanbul'daki oy oranlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EN AZ 16 PUAN OLUR

Melih Gökçek, "Bugün biz Ankara'da seçim yapsak, Allah'ın izniyle gitti. İstanbul'da zaten yeni anket yapıldı. İstanbul'da şu anki durum 53'e 47. AK Parti net 6 puan geçti. Seçime kadar bu 6 puan en az 16 puan olur." ifadelerini kullandı.

"ŞEREFİMİ TEMİN EDİYORUM, ÖNDEYİZ"

Gazetecinin Ankara'daki durumu sorması üzerine Gökçek, "Neticeyi şimdi söylemeyeyim, şerefimi temin ediyorum, öndeyiz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplantının tarihi tartışmalara neden olmuştu! Davetiyede o detay dikkat çektiToplantının tarihi tartışmalara neden olmuştu! Davetiyede o detay dikkat çekti
10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'
Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara

En Çok Okunan Haberler

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Ateşli sahneleri çok konuşuldu! Mesaj attı

Ateşli sahneleri çok konuşuldu! Mesaj attı

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler

Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler

Babasının vasiyetini yerine getirdi, Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

Babasının vasiyetini yerine getirdi, Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.