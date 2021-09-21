Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı (21 Eylül Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan yurt genelinin çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların ise çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyıları yerel hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile zamanla il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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