Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı (21 Eylül Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Öte yandan yurt genelinin çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların ise çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyıları yerel hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile zamanla il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

