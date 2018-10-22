HABER

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Antalya Havalimanı içerisine kurulan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi'nin eğitim programına katıldı ve gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Coşkun, 'Hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler' diye konuştu.

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı içerisinde uçuş güvenliğini daha iyi sağlamak üzere Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi kuruldu. Sistemin maliyetinin ise 19,2 milyon olduğu ifade edilirken, sistemle özellikle pilotlar hava olaylarında daha hızlı bilgilendirilecek.

Sistem hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, “Rüzgar kırılım sistemi çok önemli. Rüzgarın nereden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Ani rüzgar değişimleri çok önemli. Bunlar uçakları çok etkiliyor. Uçuş güvenliği tehlikeye sokuyor. Bununla ilgili çalışmamızı tamamladık. Projenin maliyeti 19,2 milyon TL. Antalyamızda kurduk" dedi.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Coşkun, hava olaylarını değerlendirdi. Coşkun, "Şimdi her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst oldu. Biz de ülkemiz olarak hassas bir gölgede bulunuyoruz. Yakın zamanda benim çok değerli mesai arkadaşlarımın çalışması sonucunda Kırbaç Kasırgası olayını atlattık. 120 kilometre üzerinde hızda olduğu zaman bir buna kasırga diyoruz. Bunu tespit ettik. Biz bu hadiseyi takibe aldık. Biz bunu takibe aldığımız zaman yaklaşık 140-150 kilometre hızla üzerimize geliyordu. Anlık takip ile herkesi bilgilendirdik. Amacımız mal ve can kayıplarını en aza indirmek. Gün gün Yunanistan’ı vuracağını söyledik” dedi.

“SICAKLIKLAR 6-12 DERECE ARASINDA DÜŞECEK”

Hadisenin bundan sonra da yaşanma ihtimaline dikkat çeken Coşkun, ”Bu değildir ki bu hadise bundan sonra yaşanmayacak. Her şeye hazırlıklı olacağız. Artık hayat havayla başlıyor. Meteoroloji bizim her alanımızda var. Genel Müdürlüğümüz bilgi aktardığı uygulamamızı vatandaşlarımız yüklesin. Oradan bizi takip etsinler. Önümüzdeki hafta içerisinde haça sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” ifadelerini kullandı.

Coşkun, bu yıl havaların daha soğuk gideceği yönünde çıkan haberler hakkında ise "Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hava ile ilgili bilgileri vermede tek yetkili kuruluştur. Biz bu işlerimizi bilim adamlarımız ile takip ediyoruz. Havaların bu yıl daha soğuk geçeceği ile ilgili net bir şey yok. Çok soğuk olacak, çok sıcak olacak diyerek vatandaşımızı ürkütemeyiz. Biz bu gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Konu bizim sıkı takibimiz altında. Bize kulak versinler. Bizi dinlesinler" diye konuştu.

“KIŞIN AYAK SESLERİ GELİYOR”

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Ülkemiz Çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bu nedenle ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur bekliyoruz. Bu soğuk hava ile birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’da karla karışık ve kar yağışlarını görmeye başlayacağız. Kışın ayak sesleri geliyor. Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek" şeklinde konuştu. (İHA)

PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
Anadolu Yakası’nın en büyük parkının adı 'Cumhuriyet' olduAnadolu Yakası’nın en büyük parkının adı 'Cumhuriyet' oldu
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişCemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürü volkan mutlu coşkun hava durumu kar Kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu hava raporu

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
gelsin sıkıntı yok doğalgaz ucuz
kar geliyor yazmışlar allahım ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı

'Tayyip'ler alemi' pankartı açan ODTÜ'lüler hakim karşısında

'Tayyip'ler alemi' pankartı açan ODTÜ'lüler hakim karşısında

Polisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldi

Polisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldi

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.