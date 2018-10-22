Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı içerisinde uçuş güvenliğini daha iyi sağlamak üzere Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi kuruldu. Sistemin maliyetinin ise 19,2 milyon olduğu ifade edilirken, sistemle özellikle pilotlar hava olaylarında daha hızlı bilgilendirilecek.

Sistem hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, “Rüzgar kırılım sistemi çok önemli. Rüzgarın nereden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Ani rüzgar değişimleri çok önemli. Bunlar uçakları çok etkiliyor. Uçuş güvenliği tehlikeye sokuyor. Bununla ilgili çalışmamızı tamamladık. Projenin maliyeti 19,2 milyon TL. Antalyamızda kurduk" dedi.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Coşkun, hava olaylarını değerlendirdi. Coşkun, "Şimdi her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst oldu. Biz de ülkemiz olarak hassas bir gölgede bulunuyoruz. Yakın zamanda benim çok değerli mesai arkadaşlarımın çalışması sonucunda Kırbaç Kasırgası olayını atlattık. 120 kilometre üzerinde hızda olduğu zaman bir buna kasırga diyoruz. Bunu tespit ettik. Biz bu hadiseyi takibe aldık. Biz bunu takibe aldığımız zaman yaklaşık 140-150 kilometre hızla üzerimize geliyordu. Anlık takip ile herkesi bilgilendirdik. Amacımız mal ve can kayıplarını en aza indirmek. Gün gün Yunanistan’ı vuracağını söyledik” dedi.