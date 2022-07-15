SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Güneş tepeye çıkıyor, yaz kendini hissettiriyor... (Son hava durumu tahminleri)

Son dakika: Meteoroloji hava durumuyla ilgili son tahminlerini açıkladı. 15 Temmuz Cuma (bugün) için son hava durumu raporlarını paylaşan Meteorolojiye göre yaz artık kendini hissettiriyor. Özellikle güney ve doğu illerinde sıcaklıklar giderek artarken; yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 35°C
Az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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