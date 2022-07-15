SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Güneş tepeye çıkıyor, yaz kendini hissettiriyor... (Son hava durumu tahminleri)

Son dakika: Meteoroloji hava durumuyla ilgili son tahminlerini açıkladı. 15 Temmuz Cuma (bugün) için son hava durumu raporlarını paylaşan Meteorolojiye göre yaz artık kendini hissettiriyor. Özellikle güney ve doğu illerinde sıcaklıklar giderek artarken; yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METOEORLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 35°C

Az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

